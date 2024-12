L'allenatore del Fenerbahce José Mourinho ha parlato al Corriere dello Sport. L'intervista verrà pubblicata con il giornale in edicola la mattina del 31 dicembre, nel frattempo emergono degli estratti in cui viene citata anche l'Inter. Si parte da un'analisi generale sul mondo del pallone: "Il calcio è in mano a tanti fenomeni dell'incompetenza. A Budapest avrei dovuto lasciare la Roma: non l'ho più vista in tv, l'Inter sì".

Passaggio inevitabile sulla situazione attuale del campionato turco: "La classifica? La matematica determina la tua posizione. Tutti meritano di più, ma i giocatori devono dare di più. In Turchia alcune cose sono difficili, ho visto cose qui che non avevo mai visto nella mia lunga carriera, come quello che è successo nel corridoio degli spogliatoi durante l'intervallo", ha detto lo Special One.