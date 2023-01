C'è sempre una prima volta. Lo sa bene Michele Di Gregorio, portiere del Monza, che sperimenterà la novità di giocare contro la Juve domenica pomeriggio: "Neanche ai tempi dell'Inter, nella finale di Coppa Italia Primavera, giocai contro i bianconeri, per me sarà la prima volta - ha raccontato il portiere classe 1997 a Sportmediaset -. La prima vittoria in Serie A contro la Juve ebbe un sapore dolce, speriamo sia così anche dopodomani".