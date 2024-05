In una delle ultime pillole del format 'Ranking' lanciate da La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni racconta un simpatico aneddoto che vede tra i protagonisti anche Raffaele Di Gennaro e Davy Klaassen, in campo da avversari nella finale della NextGen Series (oggi Youth League) della stagione 2011/12 poi vinta dall'Inter di Strama contro l'Ajax dell'olandese.

"Di Gennaro, ora terzo portiere dell'Inter, è stato l'eroe perché è stato protagonista nei calci di rigore - ricorda l'ex allenatore della Primavera nerazzurra -. Io gli stavo facendo le congratulazioni (per essere tornato all'Inter in prima squadra, ndr), ma la prima cosa che mi ha detto è stata 'A mister, c'è Klaassen' (ride, ndr). Io ero lì per abbracciarlo e lui mi ha detto questo, come dire 'ancora non gli è andata giù eh'".