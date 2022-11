Dopo aver conquistato il Campionato Paulista lo scorso anno con il San Paolo, l'ex difensore dell'Inter, Joao Miranda saluta il Tricolor paulista. Ad ufficializzare l'addio è lo stesso giocatore che tramite Instagram annuncia: "Il mio ultimo capitolo da giocatore del Sao Paulo è giunto al termine. Sono tornato nel club che amo per provare a vivere un po' di quelle emozioni che ho vissuto tra il 2006 e il 2011. Posso dire di esserci riuscito. Sentire i Morumbi pieni e vincere un altro trofeo sono emozioni che porterò con me per sempre. Mi sarebbe piaciuto molto avere un'ultima opportunità, a Morumbi, per salutare tutti i residenti di San Paolo che rappresentano i 20 milioni che portano questa enorme istituzione. Purtroppo non è stato possibile. Immenso orgoglio per le oltre 300 partite e la storia che abbiamo costruito con questa maglia. Il mio legame con il club non finisce qui e non si indebolirà con il tempo. Lascio i miei ringraziamenti eterni al San Paolo e ai tifosi del tricolore. Con te ho realizzato i miei sogni".