Ci sono anche i nomi degli ex nerazzurri José Mourinho e Luciano Spalletti nella lista dei candidati al premio di miglior allenatore per club del 2022 stilata dall'IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Gli attuali tecnici di Roma e Napoli dovranno però vedersela con colleghi di assoluto valor: l'elenco completo vede in corsa anche Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer e Albert Riera.