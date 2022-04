L'immediato futuro di Gary Medel è al Bologna. A rassicurarlo è l'ex centrocampista dell'Inter nella chiacchierata con ESPN: "Voglio continuare a giocare in Europa. È venuto fuori che sarei tornato all'Universidad Católica a giugno, ma è una bugia. Adesso si parla di rinnovo con il Bologna e credo che troveremo un accordo per rinnovare per almeno un anno. Se dovessi tornare in Sud America, però, andrò all'Universidad Católica. Non voglio andare da nessun'altra parte. Voglio fare cose importanti e giocare la Libertadores. Farò un altro anno qui in Europa e poi è molto probabile che tornerò. Ho già parlato con il presidente" le parole del Pitbull.