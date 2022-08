Esordio per Alexis Sanchez con la maglia del Marsiglia, sebbene senza gol. El Nino Maravilla, arrivato in Francia in settimana dopo essersi svincolato dall’Inter, è entrato in avvio di ripresa al posto di Cengiz Under senza però riuscire a cambiare le sorti della gara con il Brest, che è termina 1-1. Tavares ha portato in vantaggio l’OM nel primo tempo, poi nella ripresa Lees-Melou ha realizzato la rete del pareggio.