Intervistato a Marte Sport Live su Radio Marte, Rino Marchesi ex allenatore di Napoli ed Inter si è espresso sui nerazzurri: "L'Inter? Squadra completa, ha ricambi come i titolari, se la giocherà sicuramente con Milan e Napoli, che per quanto mi riguarda è rimasto intatto nelle sue potenzialità da scudetto".

Daniele Luongo