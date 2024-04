Grande felicità in casa Mantova per il ritorno in Serie B acciuffato aritmeticamente. L'ex centravanti nerazzurro ha svelato un retroscena. "Mi hanno offerto la presidenza onoraria ma ho rifiutato - si legge su Il Giorno - perché mi piacerebbe avere un ruolo concreto e pratico, e non vorrei essere considerato como solo una figura istituzionale".