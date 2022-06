" Gnonto parte dall'inizio". Lo ribadisce Roberto Mancini a Rai Sport prima di Italia-Ungheria: "Facendo anche i conti che fra quattro giorni giochiamo in Inghilterra e poi dopo tre giorni in Germania, dobbiamo valutare bene le forze di ragazzi che hanno giocato neanche tre giorni fa", spiega il ct della Nazionale.

Si aspettava questa personalità?

"No. L'avevo visto giocare qualche volta".

Cosa dice a chi le dice che è un allenatore coraggioso?

"Tutti gli allenatori sono coraggiosi. Se hai giocatori bravi e devi metterli in campo. Ero ragazzino, e ho trovato un allenatore come Burgnich che a 16 anni mi ha messo in campo. Era più coraggioso".