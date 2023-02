Tegola per Christian Eriksen. Il Manchester United dovrà fare a meno per un periodo piuttosto lungo del centrocampista danese, vittima di un infortunio serio nel corso del match di FA Cup contro il Reading a seguito di un duro tackle subito da Andy Carroll. Secondo la nota dei Red Devils, Eriksen dovrebbe rimanere fermo fino alla fine di aprile o ad inizio maggio. Per rimediare, il Manchester United ha prelevato dal Bayern Monaco nelle ultime ore del calciomercato il centrocampista del Bayern Monaco Marcel Sabitzer in prestito.