Intervenuto su TeleRadioStereo per parlare della Roma, al momento impegnata in Europa League con la Dinamo Kiev, l'ex nerazzurro Mircea Lucescu è stato chiamato a rispondere sul momento che sta attraversando la squadra capitolina dopo l'improvviso cambio in panchina che ha visto Ivan Juric subentrare a Daniele De Rossi: "Senza il supporto dei tifosi è difficilissimo, non si può ottenere risultato da un giorno all'altro - ha detto sulla particolare situazione ambientale che si è ritrovato a gestire l'ex guida del Torino -. Un allenatore ha bisogno minimo di 6-8 mesi per far vedere il cambiamento. Per questo non è facile" ha detto prima di citare un aneddoto risalente ai tempi della panchina nerazzurra.

"Ho avuto all'Inter una situazione del genere, sono arrivato a dicembre e abbiamo vinto cinque partite in casa ma era difficile perché già si parlava di un altro allenatore e i calciatori pensavano a fare i contratti nuovi. Sentivano che ero giovane e nuovo, ma se un allenatore non ha l'appoggio della società è difficile perché poi entra in contatto in modo negativo con i calciatori. L'allenatore deve anche cambiare, non è facile vivere in queste situazioni".