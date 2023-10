Che il rapporto Pietro Lo Monaco e José Mourinho non sia mai stato roseo lo si sa ormai da diverso tempo. A ribadirlo è l'ex ad del Catania, protagonista di accesi botta e risposta con lo Special One ai tempi dell'Inter: "Tanti anni fa ho espresso un mio parere, tecnico, su Mourinho - racconta nel corso della 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo -. Al di là della carriera che ha avuto, io dissi che per fare l'allenatore ci vogliono tante caratteristiche: una di queste è la capacità di motivare il gruppo, la capacità di assumere su di sé le responsabilità e scaricare la squadra. In questo Mourinho è un maestro.

Dissi anche che un allenatore deve esprimere capacità di lavoro in campo e in quello per me era un asino. Non era sicuramente un tecnico da portare come esempio. Poi dopo quell'Inter-Catania è successo quello che è successo. Se mi piace di più il Mourinho allenatore o il Mourinho personaggio? Nessuno dei due, perché il personaggio è un paraculo, come paraculo è l'allenatore. Non mi piace chi vuole rimanere sempre in piedi, chi scarica".