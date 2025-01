Dopo alcuni passaggi in Serie C, l'ex Inter Peschetola riparte dal Legnago. Ha parlato di lui in conferenza il tecnico Matteo Contini: "Dobbiamo fare la partita perfetta, serve grande concentrazione perchè non possiamo regalare niente. Devono essere gli altri bravi a farci gol. Peschetola? Giocatore che arriva una squadra importante come l'Inter, ha voglia di giocare, elemento in condizioni in grado di poterci dare una mano".