Gabriel Barbosa ha sofferto di depressione quando viveva a Milano, città in cui si trasferì nell'estate 2016 dopo che l'Inter lo acquistò dal Santos. A raccontarlo è Dhiovanna Barbosa, sorella di Gabigol, nel corso di un'intervista rilasciata a Rede TV!: "Quando tornava a casa dopo l'allenamento andava direttamente in camera sua. Era diventato anemico ed è caduto in depressione - il ricordo della influencer -. In quel momento gli parlavamo a malapena. Noi (io e i miei genitori, ndr) le abbiamo provate tutte per parlagli, ma lui si isolava. È stata la fase peggiore della mia vita, ed è stato così per tutti a casa".