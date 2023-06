Antonio Candreva è stato uno dei protagonisti della bella stagione della Salernitana, suggellata anche da alcuni gol a dir poco pesanti che portano la sua firma. Protagonista dell'evento 'Avanti Bersagliera Night', l'ex giocatore dell'Inter si è detto entusiasta della scelta di abbracciare la Campania avvenuta nell'ultima estate: "Venire a Salerno è stata la scelta migliore per me. Pochi hanno l'amore che ha questa gente per la propria squadra. Grazie per il sostegno che ci hanno dato per tutto l'anno.

Siete il nostro dodicesimo uomo e contiamo su di voi. Gol con l'Atalanta? Quando sono arrivato qui volevo segnare sotto la Sud. La rivincita del ritorno dopo una gara d'andata non alla nostra altezza, dovevamo riscattarci, è andata bene e sono contento. Abbiamo fatto una buona stagione e ci godiamo questo entusiasmo",