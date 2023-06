Dopo l'arrivo di Andrè Duarte, la Reggiana di Alessandro Nesta neopromossa in Serie B prepara un colpo di rilievo per il ruolo di portiere: arriverà infatti in Emilia Francesco Bardi, classe 1992, da due anni a Bologna e vecchia conoscenza del difensore campione del mondo di Germania 2006 per averlo avuto a Frosinone. Cresciuto nella Primavera dell'Inter, il portiere livornese ha indossato in carriera anche la maglia proprio dei toscani e del Novara.