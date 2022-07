La Champions vinta con l'Inter è una di quelle cose che ti resta sulla pelle. Letteralmente, almeno nel caso di Jose Mourinho. Il tecnico, come annunciato con un post sul proprio profilo Instagram, ha infatti deciso di onorare i propri successi europei, l'ultimo la vittoria in Conference League con la Roma, con uno speciale tatuaggio che rende onore anche ai nerazzurri. “Questo è il mio tatuaggio. La gioia del popolo romano mi ha portato a farlo – ha spiegato lo Special One -. Poi ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club dove ho vinto le competizioni europee. Allo stesso tempo, volevo un tatuaggio unico, uno che, finora, sono l’unico che può averlo… Alberto mi ha mostrato alcune proposte, ho solo modificato alcuni dettagli. Ecco il mio tatuaggio“.