La storica promozione in Serie B ottenuta con la maglia della Feralpisalò all'età di 35 anni è l'occasione per Luca Siligardi di ripensare ai suoi inizi all'Inter, quando era ritenuto una giovane promessa tanto da riuscire ad esordire in Coppa Italia nel gennaio del 2008 contro la Reggina: "Se c'è un rimpianto che ho è quello di non essere riuscito a fare più anni in Serie A, il rimpianto più grosso è quello perché ho avuto tante altalene tra Serie A e B - ha ammesso a Goal.com -. Non sono mai stato un giocatore costante in Serie A, eccezion fatta che con il Parma.

Anche perché sentendo quello che si diceva sul mio conto avrei potuto fare una carriera diversa. Però sono contentissimo della carriera che ho avuto".