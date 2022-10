Kwadwo Asamoah lascia il calcio giocato: il terzino ghanese, visto in Italia con le maglie di Udinese, Juventus, Inter e Cagliari, annuncia il suo ritiro a trentatré anni. Giocatore africano con più presenze nella storia della Serie A (ben 279), è stato per dieci anni colonna della Nazionale ghanese, rappresentativa con la quale ha totalizzato 74 presenze (con quattro goal) e preso parte a quattro edizioni della Coppa d’Africa e due Campionati del Mondo (quelli del 2010 e del 2014). Con la Juventus ha conquistato sei Scudetti, la sua esperienza in nerazzurro è stata segnata da diversi guai fisici. Asamoah resterà comunque nel mondo del calcio in veste di agente.