"È da un po’ che si parla di lui perché sta facendo cose importanti. Il suo rendimento in nazionale non mi sorprende, sapevo sarebbe riuscito ad imporsi, ha qualità indiscusse". Non ha dubbi Daniele Abbondanza, ex giocatore del Cesena ed allenatore di Cesare Casadei durante la sua esperienza negli Esordienti B bianconeri.

"Sapevo che con il fallimento del club si sarebbe presto concretizzata un’occasione - aggiunge nella chiacchierata con Gianlucadimarzio.com -. Ha accettato l’Inter in un’età in cui è molto difficile per tutti allontanarsi dalla famiglia ma già al tempo possedeva tutti gli strumenti per farcela. Quando potevo andavo a vederlo giocare ed era una gioia per gli occhi. Non mi piace assolutamente dire di avergli insegnato qualcosa, penso piuttosto di averlo aiutato a tirar fuori tutto quello che aveva dentro. Lo vedo molto simile a Gerrard o Kimmich per la capacità di ricoprire ogni zona del campo sapendo sempre cosa fare. È un po’ uno straniero per le sue caratteristiche".