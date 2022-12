Alejandro Camano, agente storico di Borja Valero, ha riavvolto il nastro tornando all'estate del 2017 in cui ci fu il discusso trasferimento del suo ex assistito dalla Fiorentina all'Inter: "Non voleva lasciare Firenze, è tornato anche a 35 anni rifiutando l’Arabia - le sue parole a Radio Bruno -. Lui è voluto tornare nella sua città, si sente fiorentino. Difficile poter far prevalere l’aspetto economico quando di mezzo c’è il cuore.