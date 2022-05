"Non ripeterei quella frase". Due giorni dopo il pareggio con il Tottenham che rischia di costare la Premier League al Liverpool , Jurgen Klopp fa dietrofront dopo aver criticato la filosofia di gioco di Antonio Conte : "Come allenatore, è ovvio, sono stato fortemente influenzato dalla partita, dal momento - la precisazione del manager tedesco -. Subito dopo il match ho detto che con il loro modo di giocare sono solamente quinti in classifica. Mi sembrava una cosa giusta al momento, ma invece è stato un errore . Ero quello che provavo in quel frangente. Non potrei rispettare di più Antonio, per quello che fa e per come organizza le sue squadre".

Klopp, in seguito, ha risposto direttamente a Pep Guardiola, il quale aveva sottolineato come tutta l'Inghilterra faccia il tifo per i Reds nonostante abbiano vinto solo una Premier League in 30 anni: "Aveva ragione, come io avevo ragione sul Tottenham e sul quinto posto, lui aveva ragione quando ha detto che abbiamo vinto solo una Premier, ma non saprei dire se tutto il Paese fa il tifo per noi. Non è la sensazione che provo quando giochiamo fuori casa, ma forse ne sa più di me".