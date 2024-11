Rallenta l'Ajax dopo quattro successi consecutivi in campionato: i Lancieri vengono infatti bloccati sul 2-2 dal Twente a Enschede e ora si trovano a meno sette dal PSV Eindhoven capolista con una partita in più. Alla doppietta di Michel Vlap per i Tukkers rispondono l'ex Inter Davy Klaassen e Bertrand Traoré. Per il centrocampista di Francesco Farioli si tratta del sesto gol in campionato.