Attualmente senza club dopo l'ultima stagione al Cagliari, Keita Baldé è in cerca di una nuova avventura in Italia o all'estero. Come riporta il portale spagnolo El Gol Digital, in queste ore all'interesse della Sampdoria e di alcuni club turchi si è aggiunto quello del Girona. Neopromossa in Liga, la società biancorossa sta lavorando per aumentare il livello di esperienza e di qualità della sua rosa. Keita, nato proprio ad Arbucies, in provincia di Girona, potrebbe essere invogliato dal ritorno a casa.