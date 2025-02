L'ex attaccante dell'Inter Keita Baldé ha deciso di uscire allo scoperto e chiedere pubblicamente scusa all'ex moglie Simona Guatieri per averla tradita con Wanda Nara. L'attaccante senegalese, che in questi giorni si sta allenando col Monza e che potrebbe essere messo sotto contratto da svincolato, ha fatto mea culpa in un video trasmesso dal programma di Silvia Toffanin 'Verissimo', su Canale 5, mentre in trasmissione era ospite proprio Gautieri, madre dei suoi due figli.

Queste le parole del pentimento del giocatore: "Tradimento è una parola che fa male. È stato l'errore più grande della mia vita, con la donna della mia vita. Lei merita tutto l'amore e il rispetto del mondo, voglio assumermi tutte le responsabilità, uscire dal silenzio perché questo problema sta toccando la mia famiglia. Il giochino di Mauro e Wanda (accusarsi a vicenda pubblicamente di vari tradimenti, ndr) non fa parte della mia vita. Sono consapevole dello sbaglio che ho fatto, non do tutte le colpe a loro, ma sanno che dall'altra parte ci sono altre persone, dei bambini... Il modo in cui hanno tirato fuori la cosa è senza cuore. Mi sono sentito piccolo per gli errori che ho commesso, Simona è l'unica donna che amerò per il resto della mia vita".