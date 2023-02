Match winner di Torino-Udinese è stato Yann Karamoh, l'ex attaccante dell'Inter che intervistato da DAZN al termine dell'incontro dell'Olimpico esprime soddisfazione per il suo stato di forma che lo ha portato a segnare due gol in due partite: "Ho passato sei mesi ad allenarmi bene e adesso c'è la fiducia del mister e della squadra. Questo è importante per me".

Ti aspetti di giocare di più?

"Devo fare di più, come gli altri. Dobbiamo cercare di andare in Europa".