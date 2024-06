Esordio da dimenticare quello di sabato scorso per l'ex Inter, Marcelo Brozovic, bersagliato dalla stampa croata che del centrocampista dell'Al Nassr non ha apprezzato particolarmente prestanza e forza fisica. "Da quanto tempo Brozovic non gioca bene per la Croazia?" si legge sul quotidiano Sportske Novosti. Il centrocampista è apparso con un "ritmo agonistico inadeguato" per affrontare grandi squadre del livello di Spagna e Italia.

"L'ultima bella partita di Brozovic risale a quella contro la Spagna, dell'estate scorsa" in Nations League, "poi se n'è andato in Arabia. E ora sta pagando il prezzo di quella decisione con la maglia della Nazionale - si legge. Il calo della sua forma è evidente. Non è la stessa cosa giocare contro l'Al o contro il Manchester City, il Real Madrid... Il calcio è uno sport in cui solo le grandi partite ti preparano alle grandi competizioni, e Brozovic non ci gioca da molto tempo. Un anno". Insomma in Croazia rimpiangono i tempi nerazzurri dell'ex 77 di Simone Inzaghi che da quando ha lasciato l'Inter sembra aver perso la sua aura, ma anche la sua efficacia.