Anche il Milan si unisce al cordoglio del mondo del calcio per Luisito Suarez, scomparso oggi all'età di 88 anni. "Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito" scrive il club rossonero, ricordando i tanti derby contro l'Inter con lo spagnolo protagonista.

Farewell to a great rival. Our condolences to the family, friends and fans of Luis Suárez.



Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito. pic.twitter.com/X9zulQElnV