Protagonista stagionale con i suoi ventitré gol, l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi ha trascinato il Galatasaray alla vittoria del titolo.

A fine partita con il Fenerbahçe, gara vinta per 3-0 con la solita partecipazione dell'argentino, l'ex capitano nerazzurro parla così ai canali ufficiali del club turco: "È stato fantastico concludere la stagione con una vittoria come questa. Sono molto contento di aver concluso il derby vincendo e segnando un gol. La statistica dei gol segnati in ogni derby è qualcosa che mi dà una felicità in più. Abbiamo lavorato sodo come un'intera squadra. Abbiamo fatto uno sforzo insieme e abbiamo vinto insieme. Sono contento dei gol. Come squadra, siamo riusciti a vincere insieme il campionato. Siamo onorati di vincere il derby e festeggiare lo scudetto. Abbiamo visto il risultato di lavorare insieme. Superiorità rispetto agli altri concorrenti. Abbiamo combattuto ad armi pari con i nostri avversari. C'è chi dice che non è valido. Abbiamo dimostrato di essere superiori a qualsiasi squadra. Abbiamo dimostrato di essere la squadra più grande, la prima squadra in Turchia".