La telenovela con protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara continua ad arricchirsi di nuove puntate che trovano oggi spazio anche sulle pagine di Tuttosport. Il 2 gennaio l'argentina, attraverso Instagram, ha accusato l'ex attaccante dell'Inter di aver tolto l’assicurazione sanitaria alle figlie, di aver smesso di pagare la scuola e gli alimenti e di impedire ai figli di risponderle al telefono, lasciando però che escano in compagnia di una donna (China Suarez) che non è la loro mamma.

TS riporta inoltre delle parole rilasciate da Wanda nel corso della trasmissione 'Lam' condotta da Ángel de Brito: "Non ho parlato con le mie figlie il 24 e il 25 dicembre. Non l’ho rivelato prima perché Mauro sta pagando un sacco di persone per parlare male di me e rovinarmi la reputazione. Quando è uscito da casa mia Mauro ha giurato che mi avrebbe rovinato la vita. Minaccia di diffondere video intimi, deve averne molti, siamo stati insieme per 12 anni e avevamo più di 60 telecamere in casa".