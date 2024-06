Dopo "l'annata da incubo" all’Union Berlino, Robin Gosens potrebbe e vorrebbe tornare in Italia. A dirlo è Tuttosport che parla di desiderio di ritorno 'a casa', proprio lì dove è cresciuto e diventato grande e dove ora 'stanno tornando di moda' gli esterni a tutta fascia. Secondo il qutodiiano piemontese, per l'ex Inter può aprirsi la parentesi Torino: "Nel 3-5-2 (o 3-4-3) targato Paolo Vanoli il tedesco potrebbe trovarsi a meraviglia. D’altronde uno con sue caratteristiche è quello che sta cercando adesso il Torino sul mercato per alzare il livello sulla corsia mancina" si legge su TS che parla anche di ingaggio sopportabile per il club granata (guadagna 2 milioni all’anno).

"Il suo contratto con l’Union scadrà nel 2028, ma il Toro potrebbe proporgli un anno in più magari alleggerendo e abbassando leggermente gli emolumenti - si legge -. La partita vera si giocherà sulla formula dell’operazione": Cairo appare vorrebbe proporre un prestito (magari anche oneroso) con diritto di riscatto; mentre i tedeschi puntano a cederlo a titolo definitivo o se si dovesse trattare di prestito ma inserendo l’obbligo di riscatto "per recuperare gran parte dei 12 milioni investiti l’estate scorsa".