Non c'è più posto, a quanto pare, per Mario Balotelli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex attaccante nerazzurro sarebbe stato "scartato" persino dal club indiano dei Kerala Blasters. Dopo l'esperienza all'Adana Demirspor, sarebbe stato infatti proposto, tra gli altri, alla società indiana. La sua candidatura è stata però giudicata complicata: troppo difficili da gestire le vicissitudini fuori dal campo...