Antonio Conte resta al Tottenham. I tifosi degli Spurs possono tirare un sospiro di sollievo perché il manager leccese ha deciso di proseguire la sua avventura a Londra dopo quattro giorni di riflessioni concluse oggi con un confronto diretto con Fabio Paratici, ad del club, in un meeting andato in scena a Torino. La notizia - rivela il Telegraph - metterà fine alle speculazioni sul futuro dell'ex allenatore dell'Inter, che giusto un anno fa se ne andò da Milano sbattendo la porta una volta capito che le sue ambizioni non coincidevano con quelle di Suning. La notizia verrà accolta con entusiasmo dallo spogliatoio, compreso da quell'Harry Kane che resta aperto all'idea di discutere un nuovo contratto con King Antonio alla guida della squadra. A proposito di mercato, secondo i colleghi inglesi, l'ex dirigente della Juve ha promesso a Conte che la società proverà a completare sei acquisti quest'estate, con una spesa che potrebbe avvicinarsi ai 150 milioni di sterline.