(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il futuro di Christian Eriksen difficilmente sarà nel Brentford, il club che gli ha aperto le porte dopo il problema al cuore accusato l'anno scorso durante l'Europeo. Il fantasista danese, come riferisce Sky Sports UK, ha gli occhi addosso degli emissari di due club della Premier, il Tottenham di Antonio Conte - dove in passato ha già giocato, prima i trasferirsi nell'Inter - e il Manchester United. Il giocatore è stato tenuto sotto osservazione durante la sfida fra l'Austria e la 'sua' Danimarca, disputata ieri sera. Dovrà essere lo stesso Eriksen a decidere il proprio futuro, che si prevede comunque in Premier.