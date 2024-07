Il mercato del Milan punta in direzione Londra. Se con il Tottenham continua ad andare avanti la trattativa per Emerson Royal, i rossoneri anche proseguono i contatti con il Chelsea anche per Romelu Lukaku e Carney Chukwuemeka. L'ex attaccante dell'Inter, rientrato alla corte dei Blues dopo l'anno in prestito alla Roma, è diventato l'obiettivo numero uno del Diavolo per l'attacco.

La trattativa, comunque, non sarà veloce: il Milan sa che Big Rom è sulla lista dei partenti e sta spingendo per provare a prenderlo a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che sono le richieste del Chelsea. Lo riporta Sky Sport.