Due ritorni a casa per gli ex Inter Sensi e Sanchez? Secondo quanto riportato da Sky Sport il Monza starebbe pensando ancora una volta al centrocampista azzurro appena svincolato dai nerazzurri. Il Como non ha l'accordo con il giocatore ancora.

Più suggestiva l'ipotesi di un ritorno di Sanchez ad Udine. I friuliani hanno presentato un'offerta concreta e ora attendono la risposta dell'attaccante cileno che ha lasciato l'Inter dopo la scadenza di contratto.