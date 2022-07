Tutto fatto per il ritorno di Federico Bonazzoli alla Salernitana, questa volta non in prestito. Secondo Sky Sport è stato infatti raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex Inter in cambio di 4,5 milioni di euro. "Da sistemare gli ultimi dettagli con il giocatore, atteso a inizio settimana per unirsi alla squadra", aggiunge l'emittente.