Walter Zenga presidente del Siena non sarà realtà. Da Sportitalia, che aveva lanciato la notizia nei giorni scorsi, arriva l'aggiornamento che va in senso opposto: non ci sarebbero infatti le garanzie per la cessione alla nuova cordata, per cui resta in sella l’attuale proprietà che ora proverà a rinforzare l’organico attuale.

Non ci sono garanzie per la cessione. Salta l’operazione Zenga a Siena. Resta l’attuale proprietà che ora proverà a rinforzare l’organico attuale #sportitalia @tvdellosport — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 9, 2024