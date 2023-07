Lungo contatto odierno tra Chelsea e Juventus durante il quale il club londinese ha chiesto ai bianconeri di accelerare per Romelu Lukaku. Secondo quanto svelato da Sportitalia infatti, l'Al-Hilal avrebbe cercato ancora una volta di tentare l'attaccante belga, alzando l'offerta, ma l'ex nerazzurro non ha dubbi: nei suoi pensieri c'è solo la Juventus. Club al quale i Blues, spazientiti per i continui rifiuti di Big Rom, hanno chiesto di uscire allo scoperto e che dal canto suo ha chiesto ulteriore tempo in attesa di risolvere la questione Vlahovic.