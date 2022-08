In campo dopo l'intervallo, Alexis Sanchez e Dimitri Payet non sono riusciti a regalare, con una loro magia, la vittoria al Marsiglia nella prima ufficiale dela stagione al Vélodrome, dove il Brest ha imposto il pari. Tuttavia, in conferenza stampa, Igor Tudor, tecnico dell'OM, si è detto soddisfatto dell'apporto dei due giocatori: "Hanno giocato ad un buon livello, dando il massimo: ci hanno provato".