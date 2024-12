Fatta con il Galatasaray? Non proprio. A dispetto delle recenti voci emerse dalla Turchia, Milan Skriniar non ha ancora trovato un accordo con il Cimbom. Il difensore slovacco ex Inter, ai ferri corti con Luis Enrique e il suo attuale club, il PSG, vuole cambiare aria e prima del ritorno dalle vacanze il 2 gennaio chiarirà il proprio futuro. Come evidenzia L'Equipe, è reale la trattativa con il Galatasaray, ma non c'è ancora intesa. Al contempo, al classe '95 sono arrivati sondaggi da parte di società della Premier League.

L'ipotesi che Skriniar ripercorra le orme di Mauro Icardi, dall'Inter al Gala attraverso Parigi, rimane viva ma servirà discuterne ancora.