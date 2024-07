Victor Osimhen aspetta il PSG (chiamato a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni) e il Napoli si accorda Romelu Lukaku, in questi giorni in vacanza e in attesa di novità. Tra il belga e il club azzurro, dove ritroverebbe Antonio Conte, ci sarebbe già un accordo di massima per un triennale da 6 milioni l’anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.