Il Napoli pensa a Nicolò Zaniolo per l'estate, ma per soffiare l'ex Inter alla Roma serviranno almeno 30 milioni di euro. Questa la notizia lanciata oggi da La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come, "quando il club partenopeo ha contattato informalmente l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia – l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità".