Fabio Liverani non è più l'allenatore del Cagliari. L'esonero dell'allenatore obbliga i sardi a trovare una nuova guida tecnica capace di guidare la squadra verso la promozione in Serie A: in cima alla lista dei desideri, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è il nome dell'ex Inter Claudio Ranieri, che ha già allenato i rossoblu dal 1988 al 1991.