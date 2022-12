Nonostante i rumors che lo vorrebbero altrove, magari nuovamente alla Juventus, Antonio Conte potrebbe rimanere il manager del Tottenham anche la prossima stagione. Come riporta Sky Sports UK, questa settimana il club londinese e l'ex tecnico dell'Inter inizieranno a parlare del rinnovo contrattuale. L'accordo attuale termina il 30 giugno ma gli Spurs hanno in mano un'opzione per prolungarlo di un'altra stagione.