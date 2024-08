Cesare Casadei nuovamente in Italia? Non è un'ipotesi campata completamente per aria, anche perché il nome dell'ex centrocampista dell'Inter è finito nel taccuino della Lazio. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ricordando che al Chelsea non ha propriamente lasciato il segno. Tornare nel campionato italiano potrebbe essere motivo di rilancio e il direttore sportivo Fabiani ci pensava già un anno fa.