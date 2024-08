L'Al-Hilal è pronto ad annunciare l'acquisto di João Cancelo. Stando a quanto risulta ad A BOLA, i campioni sauditi e il Manchester City hanno già raggiunto un accordo per il passaggio del portoghese alla corte di Jorge Jesus per 40 milioni di euro. Da par suo, il giocatore, il cui arrivo a Riyadh è previsto entro sabato, firmerà un contratto triennale che lo porterà a guadagnare circa 70 milioni di euro.



Per la cronaca, aggiungono i colleghi lusitani, il terzino voleva rimanere a Barcellona, che però non hanno la forza economica per prelevarlo dai Citizens.