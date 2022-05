Dal passato al Real Madrid fino al possibile futuro in Premier League. Sono questi due degli argomenti affrontati da Achraf Hakimi nell'intervista concessa ad Al Kass Channel. Parlando dei Blancos, il marocchino ha sottolineato che si tratta del club che gli "ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti, che mi ha permesso di raggiungere livelli alti e che mi ha insegnato tutto, come calciatore e come persona. Ringrazierò sempre il Real Madrid. Premier? Mai dire mai, un giorno potrei andarci e divertirmi. È uno dei migliori campionati del mondo, molto competitivo".