L'ex esterno nerazzurro dell'Inter, oggi al Paris Saint-Germain, Hachraf Hakimi anche quest'anno si è distinto per le sue prestazioni ed è stato inserito nella lista dei 10 possibili vincitori del Trofeo di Giocatore africano dell'anno 2022. ll vincitore verrà svelato dopo la scelta fatta da "una giuria composta dalla Commissione Tecnica della Confederazione calcistica africana, dai professionisti dei media, dagli allenatori e dai capitani delle federazioni affiliate e dei club coinvolti nella fase a gironi delle competizioni interclub durante la stagione 2021-2022 durante la cerimonia dei CAF Awards 2022 giovedì 21 luglio a Rabat, in Marocco" come si legge sul sito ufficiale del club francese.